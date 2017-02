22:33, 20 Shkurt 2017

Shkëlzen Berisha, djali i ish-Kryeministrit Sali Berisha ka reaguar në lidhje me lajmin e publikuar në media për një transfertë 200 mijë euro në drejtim të tij, në aferën e CEZ.

Përmes një statusi në Facebook, Berisha hedh poshtë këto akuza, të cilat jo vetëm i cilëson të pabaza, por edhe të trilluara nga vetë Edi Rama.

Lexoni më poshtë statusin e plotë të Berishës:

Nje pergjigje per Ramen dhe Taren

Karakteristika tipike e genjeshtareve dhe shpifesve, eshte qe kur dalin bllof, pergjigjen me nje genjeshter tjeter edhe me te madhe se e para. Kur dalin zbuluar, shpikin nje tjeter , e keshtu me radhe me shpresen se ne kete menyre do mbulojne zullumet e tyre.Fillimisht thane se Shkelzen Berisha eshte miku i ngushte i z. Kalaj, por ne pamundesi per te sjelle edhe nje fakt te vetem qe te provonte kete shpifje, fabrikuan genjeshtren tjeter qe kisha vizituar Pragen me z.Ismailaj.

Kur u perballen me padine ligjore per shpifje, braktisen edhe kete mashtrim duke fabrikuar genjeshtren e radhes se nuk kisha paguar taksat.Jam i sigurte qe pasi kane gjetur dokumentat qe taksat jane paguar cdo qindarke, kane dale me shpifjen e radhes se parate e fituara nga kontrata te ligjshme ndermjetesimi, te transferuara me banke, te deklaruara nga vete une ne ILDKP mund te kene lidhje me CEZ.

Edhe njehere ju bej me dije se te gjitha te ardhurat e mia , jane fituar, deklaruar dhe tatuar ne rruge ligjore. Cdo gje eshte transferuar ne rruge bankare brenda sistemit bankar shqiptar, mbi baze kontratash dhe nuk kane asnje lidhje as me CEZ, as me persona apo kompani te lidhur me CEZ. Nuk kane asnje lidhje me fonde publike apo persona qe kane perfituar nga fonde publike.Ne dijenine time asnje nga personat apo kompanite me te cilat une kam pasur kontrata nuk ka pasur kurre lidhje financiare me CEZ, DIA, z.Kalaj apo z.Ismailaj.

Rama dhe Tarja mund te, shpifin, genjejne, germojne e te bejne tym sot e gjithe diten, por nuk do te gjejne dot kurre asnje qindarke te padeklaruar, te pa tatuar apo te perfituar ne konflikt interesi.Me keto genjeshtra para elektorale Edi Rama kerkon te mbuloje vjedhjen 634 milione euro qe I beri shqiptareve ne marreveshjen me CEZ.

Kerkon te mbuloje sarajet miliona euro ne Surrel dhe pallatin 5 katesh te gruas ne mes te Tiranes, te ndertuara pa asnje fature ose sic tha ndryshe bashkeshortja e tij me “para gjaku”. Me para gjaku nenkuptoni para pa burim, para pa taksa, para pa fature, para jashte sistemit bankar. Per definicion – Para te pista !Me keto shashka mendon te mbuloje faktet qe do dalin se shpejti dhe provojne kalimet e kufirit nga vellai i tij me makinen e perdorur nga kryetrafikanti i droges Genti Xhixha drejtues i grupit te Xibrakes.Kerkon te mbuloje mashtrimin per hapjen e 300 mije vende pune nderkohe qe ka hapur vetem kampe refugjatesh ne cdo cep te Europes.

Perpiqet te mbuloje mashtrimin per shendetesi falas nderkohe qe u fal qindra miliona euro klienteve te tij permes koncesioneve, kur buxheti nuk garanton dot as ilacet per te qetesuar dhimbjet e te semureve me semundje te pasherueshme.Shpreson te mbuloje shpalljen e krimineleve te pafajshem e nxjerrjen e tyre nga burgjet per aresye elektorale dhe mbushjen e qelive me te varfer qe vrasin veten se nuk kane me se te paguajne energjine elektrike.

Tenton te mbuloje kthimin e Shqiperise ne hambarin e droges per gjithe EuropenKerkon te mbuloje faktin se ne parlament dhe listat e PS gjen me shume kriminele se ne listat e Camorres ne Napoli.

Por sigurisht qe nuk ka genjeshtra qe mund te mbulojne degradimin e Rames dhe kalbezimin e qeverisjes se tij.Eshte thjesht nje mjeran, I gatshem ti lepihet cdo krimineli e te peshtyje cdo mashtrim me shpresen se krimi dhe mashtrimi do ta mbajne ne pushtet