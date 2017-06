11:00, 15 Qershor 2017

Kylie Jenner ka një zakon të rrëshqas në të brendshme femrash për të shitur markën e saj të kozmetikës.

Por ky marifet duket se po funksionon pasi këtë javë ajo u emërua personi më i ri në listën e famshme të revistes Forbes, si njëra ndër 100 të famshmet më të paguara, transmeton Klan Kosova.

Të mërkurën, ylli i 19-vjeçar i shout televiziv Keeping Up with The Kardashians, ishte e veshur e tillë derisa ajo ndau një foto ku ajo shihej me një palë sytjena të zeza.

Interesante