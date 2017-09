Saga e hidhur mes Diego Costa dhe Chelseas përfundoi pak kohë më parë kur Costa u transferua te ish-klubi i tij, Atletico Madrid.

E këto dy skuadra u ndeshën mbrëmë në Wanda Metropolitano në kuadër të Ligës së Kampionëve, ku Chelsea arritia ta përmbysë rezultatin në 1:2, pas golit në sekondat e fundit nga Michy Batshuayi.

Ky gol nga belgu e la të zhgënjyer Costa-n në tribuna i cili nuk arriti ta fshehë pikëllimin e tij.

Chelsea in the dying seconds!!!

Look at that reaction from Antonio Conte 🙌 pic.twitter.com/HGvGoX0Y0h

— BT Sport Football (@btsportfootball) September 27, 2017