19:01, 20 Shkurt 2017

Për ata që duan të kalojnë një vikend të mirë e plot dashuri, zgjedhje ideale do të ishte të shihnin një film komedi.

Më poshtë është një listë e përmbledhur e disa prej filmave të këtij zhanri që do të ju mbushin me dashuri, energji pozitive dhe emocione të mira, transmeton Klan Kosova.

Na mbetet vetëm të ju urojmë kohë të mirë. Shijojini!

The F Word

Two Night Stand

Something’s Gotta Give

Un moment d’égarement One Wild Moment

Maggie’s Plan

Hello, My Name Is Doris

Man Up

Before We Go

Un peu, beaucoup, aveuglément! Blind Date

La délicatesse Delicacy

I Give It a Year

Why Him?

Interesante