14:04, 30 Janar 2017

Kur keni telashe e halle, a nuk dëshiron thjesht t’i harroni ato, të futeni në një botë magjike, ku gjërat nuk janë reale, problemet nuk ekzistojnë dhe gjithçka është më e lehtë?

Kjo pa dyshim se është e pamundur, por ama nëse shihni ndonjërin nga filmat e mëposhtëm, ju do të keni disa orë qetësie, harmonie e pak “magji”, transmeton Klan Kosova.

Enchanted

The Golden Compass

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Tomorrowland

Beautiful Creatures

Oz the Great and Powerful

Frozen

Winter’s Tale

The Adventures of Tintin

Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec

Doctor Strange

Interesante