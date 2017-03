21:30, 28 Mars 2017

Deputeti i NISMA për Kosovën, në Zona B të Klan Kosovës, ka thënë se e ka mision që Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës t’i cojë në opozitë.

Ai ka deklaruar se nuk ka gjasa që këto dy parti t’i fitojnë zgjedhjet e ardhshme dhe se qeveria që do të dalë nga to do të formohet nga partitë opozitare, njofton Klan Kosova.

“Nuk i fiton më PDK-ja zgjedhjet. Nuk i fiton më LDK-ja zgjedhjet. Nuk dihet ai i fiton boshti AAK-NISMA, apo Vetëvendosja ne të tjerët”.

“Shumica qeverisëse e ka humbur primatin. Për më shumë, ka gjasë që këto parti të renditen në pozitën e tretë apo të katërt”.

“Sa më shumë që shtyhen zgjedhjet, aq më keq për Kosovën, aq më mirë për opozitën. Unë e kam një mision që PDK-në dhe LDK-në t’i cojmë në opozitë. Ato dy parti duhet të dalin në opozitë dhe qeverinë e ardhshme ta formojë opozita e tashme”.

“NISMA dhe AAK-ja synojnë t’i fitojnë zgjedhjet dhe pastaj ta bëjmë qeverinë me parti opozitare. Nëse kjo nuk ndodhë, atëherë nuk e di si do të bëhet. Unë vetëm mund të them që, edhe nëse bëhet, nuk do të jem në atë qeveri”. /klankosova.tv

