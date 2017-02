20:09, 4 Shkurt 2017

Billal Sherifi nga Nisma për Kosovën ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se ende nuk po dihet a do të rrëzohet muri pranë urës mbi lumin Ibër, apo thjeshtë do të jetë zëvendësim me një tjetër muri, njofton Klan Kosova.

“Si zakonisht, kur janë në pyetje marrëveshjet me Serbinë, sërish kemi dy interpretime kundërthënëse me njëra tjetrën. Përderisa bartësit e institucioneve qendrore të Kosovës thonë se është arritur marrëveshja për rrënimin e murit, kryetari i Komunës Veriore të qytetit të Mitrovicës, Goran Rakiq, thotë se marrëveshja në fakt parasheh jo vetëm rrënimin e murit aktual por njëkohësisht edhe ndërtimin e një tjetri, vetëm se ky nuk do të jetë më ilegal dhe 2 metra i lartë por legal dhe me një lartësi prej vetëm 1.20 metra, si dhe do të vendoset disa metra më brenda zonës së këmbësorëve në sheshin e qytetit”.

“Ditëve në vazhdim do të shihet se cili nga dy interpretimet e marrëveshjes do të gjej zbatim”.

“Gjithashtu, ditëve në vazhdim do të shohim se a bëhet fjalë për një marrëveshje për rrënim të murit apo për një marrëveshje përmes së cilës vetëm bëhet zëvendësimi i murit ilegal me një mur legal. Dhe, me këtë edhe nënshtrimi përfundimtar para politikës së mureve”.

