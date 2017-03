21:54, 28 Mars 2017

Deputeti i Nisma për Kosovën Bilall Sherifi, ka thënë se nuk pret pasoja politike nga Gjykata Speciale.

Kjo sipas tij ndodhë sepse diçka të tillë vet e kanë miratuar deputetët e Kuvendit, njofton Klan Kosova.

Këto deklarime Sherifi i dha në Zona B të Klan Kosova, teksa komentoi edhe nismën e Presidentit Thaçi për themelimin e ushtrisë.

”Nuk pres asnjë pasojë politike nga Gjykata Speciale. Sepse askush nuk pret pasoja për dicka të cilën vet e ka miratuar”.

”Askush nuk ka të drejtë tani të rrezikojë stabilitetin në vend”.

”Çështja e pasojave politike ka përfunduar në Kosovë”.

”Amandamenti i Gjykatës Speciale është një lojë. Është një lojë sepse kur të kërkohet të ma thuash emrin duhet ta them emrin”.

”Ai ( i drejtohet presidentit) po do që të niset ushtria, e Opozita të thotë jo, që të thotë që Opozita se do ushtrinë e Kosovës”.

”Ky është mendim i imi e jo i gjithë NISMA-s, dua të distancohem”.

”Nëse ai e ka ndërmend vec me të vu në sprovë, ti me dal e ti thuash se se dua ushtrinë, ai atë e do. Presidenti Thaci vazhdon të mbetet konsencual”.

”Kjo nuk është iniciativë e Presidentit. Ai nuk është mshfes pas gurit”.

”NISMA ngërthen të gjitha parimet social-demokrate. Kjo Qeveri shtetin e ka dështuar” ka përfunduar Sherifi, përcjellë Klan Kosova.

