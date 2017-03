21:25, 28 Mars 2017

Bilall Sherifi nga Nisma për Kosovën, ka thënë se partia e tij është e gatshme për zgjedhje dhe se ato do të mbahen shpejt.

Këto deklarime Sherifi i dha në Zona B të Klan Kosovës, duke iu referuar turit të dëgjimit të Kryetarit Veseli për të cilin tha se e gjithë kjo po bëhet si një parapërgatitje për zgjedhjet.

Veç tjerash Deputeti i Nismas tha se kjo fushatë e tillë e cila po bëhet nga ana e PDK-së, nuk është e duhur pasi së pari duhet të jipet llogari për punët që janë bërë gjatë këtij mandati e më pas të kërkohen brengat e qytetarëve, njofton Klan Kosova.

”Kadri Veseli e ka filluar këtë turrë, që popullin me pyet sivjet e zgjedhjet me i mbajt në mot?, jo”.

”Prandaj ne nuk kemi dal ta pyesim popullin sepse ende është herët. Nuk po e kontestoj asnjë të drejtë”.

”Apo mendoni se PDK gjithë këtë turrë po e mban sivjet për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Këto lloj turre bëhen zakonisht për zgjedhje parlamentare”.

”E thjeshtë, nëse njëra nga partitë e mëdha tërhiqen atëherë nuk ka Qeveri”.

”Tërë këtë investim e energji po e bën për zgjedhjet”.

”Partitë në pushtet së pari duhet të dalin të japin llogari se cka kanë bërë për popullin e tyre deri tani”.

”Pse jemi në një nivel të tillë në Kosovë sic na nxori testi i PISAS”.

”Para se të kërkosh të dëgjosh brengat e popullit, duhet të japësh llogari, të pastrohesh nga ajo që ke bërë”.

”Besoj që do të ketë zgjedhje sepse gjithë ky investim nuk do të digjet nga ta. Ata duan të shfrytëzojnë këtë moment me këto konventa”.

”Si parti kemi indikacione se mund të shkojmë deri në 8 mandate. Ne si koalicion i përbashkët me AAK-në do të dalim në një listë zgjedhore, ku të përfshihen grupe të ndryshme të interesit të partive të tjera të vogla”.

”Sa i përket sondazheve, unë kam fituar. Sepse pata thënë se në Drenas, NISMA do të jetë në balotazh me PDK-në dhe kam fituar. Sondazhi ynë na qet në 8 deri 10 mandate”, është shprehur Sherifi në Zona B, njofton Klan Kosova.