23:55, 3 Prill 2017

Shërbimi Korrektues i Kosovës, përmes një komunikate ka sqaruar se Naser Makolli i cili ishte dëshmitar në rastin Dehari ka pasur probleme shëndetësore dhe ka qenë duke u trajtuar nga QPL në Lipjan.

Sipas SHKK-së Makollit i është dhënë ndihma mjekësore dhe trajtimi i nevojshëm me rastin e keqësimit të gjendjes.

Kjo është komunikata e plotë e Shërbimit Korrektues:

Pas disa shkrimeve në portale për vdekjen e sotme të të paraburgosurit N.M., Shërbimi Korrektues i Kosovës sqaron opinionin se i ndjeri ka pasur probleme shëndetësore dhe ka qenë duke u trajtuar në QPL në Lipjan.

Të ndjerit i është dhënë e gjithë ndihma mjekësore dhe trajtimi i nevojshëm paraprakisht edhe me rastin e keqësimit të gjendjes. Me rastin e vdekjes së tij, janë njoftuar autoritetet përkatëse të cilët po merren me procedurat për raste të tilla.

Po ashtu, edhe SHKK dhe Ministria e Drejtësisë kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm dhe opinioni publik do të njoftohet me kohë për të gjitha detajet e rastit.