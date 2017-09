21:47, 30 Shtator 2017

UNICEF në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Pushtetin Lokal si dhe 13 organizata të tjera joqeveritare, organizuan një aktivitet, kështu duke shënuar fillimin e javës së gjidhënies.

Gratë thonë se ushqimi natyral i fëmijëve është më i mirë, andaj po kërkohet nga nënat që të mos turpërohen kur japin gji për fëmijët e tyre.

Kjo fushatë në Kosovë do të vazhdojë deri më 7 tetor, me ç’rast do të organizohen shumë aktivitete përfshirë këtu edhe vizitën nëpër maternitete.

Kronikë nga Donika Gashi

Interesante