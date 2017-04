22:30, 14 Prill 2017

Nëse e gjeni veten tek këta këta tregues, ndoshta mund të mburreni për IQ e lartë, por jo pa efekte anësore! Inteligjenca është e lidhur shpesh me çrregullime të humorit dhe shqetësime! Njerëzit e zgjuar prirën të shqetësohen, shkojnë në shtrat vonë, ata mund të jenë të çrregullt dhe të vuajnë nga çrregullime mendore!

Ja disa tipare:

1. Kanë çrregullimet të humorit

Çrregullimet në humor mund të jenë çmimi që disa njerëz paguajnë për inteligjencën e tyre mbi mesataren!

2. Vuajnë nga ankthi

Njerëzit me një IQ më të lartë kanë tendencë që të vuajnë më shpesh nga çrregullimet e ankthit, se ato me inteligjencë mesatare.

3. Janë të pazakontë

Ato janë jo kovencionalë. Mund të jenë ateist dhe politikisht liberal.

4. Shkojnë në shtrat vonë

Në një studim ku u shqyrtuan zakonet e 20,745 adoleshentëve rezultoi se ata që shkuan në shtrat pas mesnate dhe u zgjuan në mëngjes rreth oërs 8 kishin një IQ më të lartë se ata që shkuan në shtrat rreth orës 23.40 dhe u zgjuann ë 7:20.

5. Njerëzit me inteligjencë mbi mesataren nuk janë të kujdesshëm.

Hulumtimi gjeti se ata që janë më të lumtur dhe kanë inteligjencë të lartë, kanë tendencë të besojnë më lehtë. Rritja e besimit mund të justifikohet me një shkallë më të lartë të kënaqësisë në jetë, ose nga një gjykim më i lartë.

6. Marrin më shumë kohë për të vendosur

Kush është më shumë reflektiv dhe ka një IQ mbi mesataren nuk mund të jetë gjithmonë i vendosur në marrjen e vendimeve. Në të kundërt, ata që kanë një IQ nën mesataren, do të veprojnë me më pak vështirësi dhe pa probleme në marrjen e vendimeve.

7. Nuk kanë dëshirë të bisedojnë

Ky është një tregues shumë i diskutueshëm: njerëzit e zgjuar janë edhe më të vetmuar. Studimet kanë gjetur se sa më shumë një person me inteligjencë mbi mesataren shoqërohet dhe ndjek miqtë, aq më shumë i pakënaqur do të jetë me jetën e tij/saj. Njerëzit e zgjuar nuk kanë dëshirë të bisedojnë, ato nuk kanë shumë miq. Ata preferojnë të shkojnë në një rreth shumë të vogël të miqve të ngushtë.

