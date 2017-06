11:17, 13 Qershor 2017

Ju që besoni në shenjat e horoskopit, në këtë artikull, kemi renditur shenjat e horoskopit që janë të prirur më shumë për të tradhëtuar, sidomos për femrat.

Ju meshkuj, kini kujdes, nëse partnerja juaj i përket kësaj shenje:

1. Binjakët

Femrat binjake, janë tradhëtare të këqija. Ato mund të ju tradhëtojnë ju edhe me nje përson që i përket rrethit tuaj shoqërorë. Nëse jeni me fat ta mbani një femër binjakë, nuk do ju tradhëtojë. Mundësitë janë të vogla!

2. Virgjëresha

Nëse jeni të lidhur me një femër të shenjës së virgjëreshës, do mbusheni me aventura dhe mistere. Ato janë eksperte për të fshehur tradhëtinë dhe është shumë e vështirë për t’i kuptuar. Hapini sytë mirë!

3. Peshorja

Femrat peshore, e kanë si artin e tyre të preferuar tradhëtinë. Peshoret e marrin martesën shumë seriozisht, madje mund të rrinë me një person gjithë jetën, por kjo nuk i pengon të tradhëtojnë. Edhe peshoret, tradhëtojnë pa u vënë re fare!

4. Shigjetari

Femrat e shenjës së shigjetarit, e duan shumë tradhëtinë. Ato kapin çdo mundësi të re që i del para. Ndryshe nga shenjat e tjera, shgjetarët nuk fshihen shumë, pasi janë të sinqertë. Nëse një femër është shigjetar, tregoni kujdes, pasi rutina i çon ato drejt tradhëtisë, shkruan Navigo, përcjellë Klan Kosova.