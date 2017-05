18:36, 30 Maj 2017

Kandidati për Kryeministër Ramush Haradinaj, gjatë një tubimi në Kodrën e Trimave në kryeqytet ka thënë se gjëja e parë që do të bëjë nëse zgjidhet kryeministër, është puna në shëndetësi, njofton Klan Kosova.

“Be muj me ju bo, do të punojë që kurrë askush të mos frikësohet se çfarë e pret kur të sëmurë në Kosovë”.

“E kam ndarë mendjen fort ku me ja nis së pari, çka e kemi më urgjent. E di që ka probleme në shumë fusha, por nëse dikush ka nevojë për mjek mos të frikësohet çka e gjen. Për këtë gjë po ju siguroj që nuk keni më dalë jashtë vendit, nuk keni me ra në dert çka me bo tash”.

“Shërimin keni me gjet këtu, këtu ua siguroj”.

“Më 11 Qershor varna nga ju, nesër e hapim fushatën në sheshin Skëndërbe, në ora 15:00 në Prishtinë, le të bashkohemi të gjithë”.

