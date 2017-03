15:53, 20 Mars 2017

Jens Stoltenberg ka udhëtuar për në Washington këtë të hënë, për një vizitë në Shtëpinë e Bardhë.

Ky udhëtim i tij po ndodh për herë të parë që nga zgjedhja e Presidentit të ri të SHBA-së, Donald Trump, njofton Klan Kosova.

Në këtë takim pritet të diskutohet në lidhje me mposhtjen e grupit të ashtuquajtur Shtet Islamik.

Stoltenberg do të takohet me sekretarin e Mbrojtjes të SHBA James Mattis të martën, atëherë takohen ministrat e jashtëm nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që punon për humbjen IS, tha zyra e tij në një deklaratë.

