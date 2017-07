18:23, 7 Korrik 2017

Zyrtarë nga SHBA-të kanë deklaruar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, kanë arritur nje marrëveshje për armëpushim në pjesën jug-lindore të Sirisë.

Ky armëpushim është thënë që do të hyj në fuqi më 9 korrik në mesditë, në kohë lokale.

Në lidhje me këtë armëpushim është folur qysh kur është bërë e ditur që Presidenti Donald Trump do të takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin.

Ndërsa zyrtarët amerikan nuk ishin të autorizuar të diskutojnë për këtë armëpushim publikisht, mirëpo kanë dhënë informacione në kushte anonimiteti, shkruan CNBC, transmeton Klan Kosova.

Kujtojmë që SHBA-të dhe Rusia kanë mbështetur palë të kundërta në konfliktin në Siri.

Interesante