10:42, 9 Maj 2017

Zyrtarët ushtarakë amerikanë dhe departamenti i shtetit kanë rekomanduar dërgimin e së paku 3.000 trupave në Afganistan për të luftuar kundër talebanëve, raportojnë mediat amerikane, transmeton Klan Kosova.

Presidenti Donald Trump nuk e ka miratuar planin, thonë disa burime jozyrtare.

Aktualisht janë 13,000 trupat të NATO-s në vend dhe 8,400 amerikanë.

Operacionet luftarake të SHBA kundër talebanëve përfunduan zyrtarisht në 2014, por forcat speciale kanë vazhduar të ofrojnë mbështetje për trupat afgane.

Muajin e kaluar, talebanët njoftuan fillimin e “ofensivës së pranverës” një javë pas vrasjes së së paku 135 ushtarëve në një kompleks ushtarak.

Grupi tha se do të përdorte ushtrinë së bashku me taktikat politike dhe se objektivi i saj kryesor do të ishte forca e huaj.

