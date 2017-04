21:59, 19 Prill 2017

Qyetarët e Maqedonisë zgjodhën përfaqësuesit parlamentar në dhjetor, dhe ka shumicë të qartë në Kuvend, presin për t’u formuar Qeveria, ndërsa deputetët që e pengojnë atë do të japin përgjegjësi, thonë nga Depertamenti i shtetit amerikan.

Shtetet e Bashkuara kanë dërguar porosi të fuqishme liderit të VMRO, Nikolla Gruevskit dhe liderëve të tjerë që të bëjnë gjithçka, që sa më shpejt të jetë e mundur të krijohet qeveria e re, që vendi të vazhdojë me reformat për në rrugëtimin e saj në familjen euro-atlantike.

“Qyetarët e Maqedonisë zgjodhën përfaqësuesit parlamentare në dhjetor, dhe ka shumicë të qartë në Kuvend, që presin për t’u formuar Qeveria. Shtetet e Bashkuara inkurajojnë liderët maqedonas që të bëjnë gjithçka, për formimin e Qeverisë pa vonesa të mëtejshme në mënyrë që vendi të mund të vazhdojë me reformat e nevojshme për t’u bërë anëtare e plotë e familjes euro-atlantike. Politikanët të cilët përpiqen që të bllokojnë formimin e qeverisë, e zhvlerësojnë sundimin e ligjit, proceset demokratike dhe stabilitetin në Maqedoni dhe në rajon. Ne do të punojmë me partnerët evropianë për të inkurajuar këta politikanë që të ndalin opstrukcionet e tyre, duke përfshirë edhe mundësinë që të njëjtit të japin përgjegjësi për veprimet e tyre”, thuhet në komunikatën e Departamentit të shtetit amerikan./TetovaSot

