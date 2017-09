20:35, 5 Shtator 2017

Skema e ish-presidentit amerikan, Barack Obama që mbronte qindra-mijëra të rinj pa dokumente nga dëbimi dhe iu mundësonte atyre të studionin dhe punonin në SHBA do të largohet nga administrata e Trump-it, transmeton Klan Kosova.

“Ne nuk mund të pranojmë të gjithë ata që dëshirojnë të vijnë këtu, është shumë e thjeshtë”, deklaroi ministri i Drejtësisë, Jeff Sessions duke njoftuar këtë masë dhe duke dënuar vendimin e marrë në mënyrë të njëanshme nga Barack Obama në vitin 2012.

“Duke nisur nga kjo sot, asnjë kërkesë e re nuk do të shqyrtohet”, theksuan shërbimet. Fati i atyre që përfitojnë tashmë nga ky status, njohur me emrin “Dreamers”, nuk do të preken deri më 5 mars 2018.

Trump nuk është shprehur personalisht për këtë vendim që pritet të shkaktojë një stuhi të vërtetë politike në Uashington.

