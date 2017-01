0:00, 11 Janar 2017

Supermarcisti i bardhë, Dylan Roof i cili ka vrarë nëntë besimtarë afrikano-amerikanë në një kishë në Çarlston të Karolinës së Jugut 19 muaj më parë, është ndëshkuar me dënim me vdekje nga një juri federale të martën, raporton The New York Times, transmeton Klan Kosova.

Juria e cila muajin e kaluar e shpalli Roofin fajtor për sulmin në kishë ka marrë vendim unanim pas një shqyrtimi triorësh në fazën e fundit të gjykimit të tij.

Ai vazhdon të mos ndihet i penduar për veprimin që ka bërë duke i thënë jurisë:

“E kam ndjerë që duhet ta bëja atë veprim, dhe sërish do e ribëja”, ka thënë Roof me gjakftohtësi.

