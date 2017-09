Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, James Mattis, në një prononcim të tij të për mediat e huaja, ka thënë se çdo kërcënim ndaj SHBA-ve, do të përgjigjet me reagim masiv ushtarak.

Këto deklarime Mattis i dha duke iu referuar testimeve të vazhdueshme berthamore të Koresë së Veriut, gjë që sipas SHBA-ve janë kërcënim direkt ndaj tyre, transmeton Klan Kosova.

”Çdo kërcënim ndaj Shteteve të Bashkuara ose territoreve të saj, duke përfshirë Guamin apo aleatët tanë, do të përgjigjet me një reagim masiv ushtarak” , është shprehur Mattis, transmeton Klan Kosova.

Mattis: "Any threat to the United States or its territories including Guam or our allies will be met with a massive military response." pic.twitter.com/w1Dc9Deo6y

— Fox News (@FoxNews) September 3, 2017