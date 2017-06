22:47, 27 Qershor 2017

Shtetet e Bashkuara kanë identifikuar “përgatitje të mundshme” për një tjetër sulm kimik në Siri, e i kanë përcjellë regjimit të Assadit paralajmërimet e tyre.

Deklarata e Uashingtonit e paralajmëronte Bashar al-Assadin se, Damasku do të paguajë një “çmim” të rëndë, nëse do të ketë një tjetër sulm të kësaj natyre, i cili me shumë mundësi do të rezultonte në vrasjen masive të civilëve.

“Siç e kemi bërë të qartë edhe më parë, – thuhet aty, – prania e Shteteve të Bashkuara në Siri synon eliminimin e Shtetit Islamik atje dhe në Irak. Nëse Assad zgjedh, gjithsesi, të ndërmarrë një tjetër sulm masiv duke përdorur armë kimike, kostoja për të dhe ushtrinë e tij do të jetë e lartë”.

