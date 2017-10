23:00, 31 Tetor 2017

Sharon dhe Ozzy Osbourne nuk mund t’i mbajnë duart larg njëri-tjetrit.

“Zogjtë e dashuruar” janë parë në një ngjarje në Londër derisa kanë puthur njëri-tjetrin plot pasion, në tapetin e kuq.

Nga kjo ngjarje janë shpërndarë shumë fotografi ku çifti Osbourne shihet se ishin vazhdimisht duke mbajtur duart me njëri-tjetrin dhe duke u përkdhelur, ashtu si edhe duke pozuar për fotografët e shumtë – kuptohet në kohën kur nuk ishin duke u puthur 🙂

Ozzy kishte zgjedhur të vishte një kostum të zi që i kishte kombinuar me syzet e tij me ngjyrë, derisa Sharon dukej mrekullueshëm me një fustan të gjatë ngjyrë të kaltër.

Këto momente të ëmbla mes çiftit vinë një vit pasi ata u pajtuan në muajin shtator të vitit 2016, e që më parë ishin ndarë, pas martesës së tyre tre dekadëshe.

Çifti Osbourne ishte ndarë në muajin maj pas raportimeve se Ozzy kishte pasur një aferë me stilisten e tij të flokëve, Michelle Pugh.

Më pas, në muajin korrik të vitit 2016, Sharon kishte falur publikisht bashkëshortin e saj, duke thënë se të dy janë duke punuar që martesa e tyre të funksionojë sërish.

E nuk shkoi shumë gjatë, që të dy të ribetoheshin për dashuri dhe lumturi në Las Vegas.

Ozzy kishte folur më pas për dashurinë e tij për bashkëshorten dhe faktin se ajo e kishte falur.

“Nuk ka një grua tjetër që dua të kalojë jetën me të. Njeriu bën gabime dhe mëson prej tyre, ajo ka bërë disa gabime, ashtu sikur kam bërë edhe unë”.

