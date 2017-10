18:20, 14 Tetor 2017

Kënga “Shape Of You” e Ed Sheeran, ka marrë titullin pesë herë platinium.

Kur mblidhen shitjet dhe shkarkimet online kjo këngë ka realizuar tre milionë shitje në tërësi, sipas përfaqësuesit të industrisë së muzikës në Britani.

Vetëm “Do They Know It’s Christmas?” nga Only Band Aid dhe “Candle In The Wind” nga Elton John, kanë shitur me shumë kopje në Britani.

“Shape Of You” gjithashtu është edhe single-i më i shitur në vitin 2017, sipas të dhënave zyrtare.

