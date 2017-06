10:35, 16 Qershor 2017

Shalli me siguri që është një prej aksesorëve që ka shumë përdorime.

Mund të përdoret rreth qafës, duarve madje edhe të vendoset në çantat tuaja.

E për këtë arsye një shall i hollë dhe i vogël është aksesori më i rëndësishëm për gardërobën tuaj gjatë kësaj vere.

Ndonjë fustan i zi duket më bukur me një shall të lidhur në flokët tuaja, apo ndonjë bluzë e shkurtër me një shall rreth belit si rrip.

Shikoni më poshtë dizajnet më të mira, e ju vendosni çfarë do të blini për vete.