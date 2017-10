“Vetëvendosja do ta ruajë jo qind për qind rezultatin e zgjedhjeve nacionale, por përgjithësisht po. Për kryetar do të jetë rezultati i afërt me atë të zgjedhjeve të përgjithshme, por jo edhe për asamble”

23:57, 13 Tetor 2017

Gazetari Zekrija Shabani, në Analizën Lokale të Klan Kosovës, ka thënë se pret që Lëvizja Vetëvendosje do ta ruajë rezultatin e zgjedhjeve nacionale në votën për kryetar komune, por jo edhe në atë për asamble”Vetëvendosja do ta ruajë jo qind për qind rezultatin e zgjedhjeve nacionale, por përgjithësisht po. Për kryetar do të jetë rezultati i afërt me atë të zgjedhjeve të përgjithshme, por jo edhe për asamble”.

Ai ka deklaruar se kandidaturat për kryetar të komunës ishin përgjithësisht të pritura, përveç tek Aleanca Kosova e Re, e cila, sipas tij, befasoi me moskandidimin e Labinot Tahirit.

“Labi ka krijuar një figurë të një humanisti të madh, të cilit i duartrokas për punën që bën. Por qasja e tij për Ferizajn, një qytet që kontribuon shumë në buxhetin e vendit, humanizmi i tij nuk do të kishte efekt – nuk kish dhezë”.

“Fakti që tash i kemi në garë këta kandidatë do të thotë që ata kanë qenë zgjedhja më e mirë për partitë. Tek LDK-ja ka qenë një vendim në qendër që kryetarët aktualë të kandidojnë prapë. PDK-ja nuk ka pasur kandidat më të mirë se Agim Aliu, ndërsa e çuditshme është zgjedhja e AKR-së, pasi deri në momentet e fundit është pritur që kandidat të jetë Labinot Tahiri. Interesante ishte edhe vendimi i VV-së për të kandiduar Faton Topallin dhe jo Dardan Sejdiun”.

Shabani më tutje ka nënvizuar se në Ferizaj është duke u rritur me ritme të forta trendi i ndërtimit, i shtyrë nga interesat e kompanive të lidhura me politikën, nga i cili rrezikohet pjesa e gjelbër e qytetit.

“Vetëm në tremujorin e dytë të këtij viti i kemi 202 biznese të reja të regjistruara në Ferizaj, një pjesë e të cilave janë biznese ndërtimi. Dhe nga ajo që dëgjova në debat tash mendoj që pjesa e gjelbër e qytetit pas një kohe nuk do të ekzistojë më, pasi do të mbushet me ndërtesa pa plan, që përmbushin interesat e kompanive të lidhur ngusht me politikën”.

Interesante