14:00, 31 Gusht 2017

“Game of Thrones” është një nga serialet që ka çmendur gjithë botën dhe shqiptarët gjithashtu.

Seriali amerikan, ndër më të ndjekurit, aktualisht sapo ka përmbyllur sezonin e tij të shtatë të suksesshëm dhe ndjekësit besnikë kanë shprehur në rrjete sociale padurim për të mësuar se çfarë do të ndodhë në sezonin e ardhshëm.

Regjisori ka lajmëruar se episodet e sezonit të tetë do të rikthehen në 2018-2019-ën.

Historia është bazuar mbi novelën e George R.R. Martin me titull “A song of Ice And Fire”.

Megjithatë, duket se fansave shqiptarë nuk do u duhet të presin kaq shumë për të parë pak nga seriali i dëshiruar.

Në muajin tetor do të vijë versioni shqiptar i Jon Snow, personazhi i njohur i “Game of Thrones” i luajtur nga aktori i njohur amerikan Kit Harington.

Këtë herë versionin shqiptar të tij do ta sjellë Capital T. Shumë shpejt reperi i njohur do të publikojë projektin më të ri muzikor në të cilin do të shfaqet në karakterin e Jon Snow, shkruan Blitz.al.

Vetë Capital T e ka paralajmëruar këtë gjë në Instagram-in e tij.

“Kushdo që ju ka thënë se do ju duhet të prisni më shumë se një vit për të parë “Game of Thrones” ka gënjyer. Sezoni i ri fillon në tetor 2017.”,- shkruan reperi.

Në fotot e publikuara vihet re një ngjahsmëri e madhe e reperit shqiptar me personazhin e njohur, aq sa për një moment edhe mund t’i ngatërrosh.

Padiskutim ky do të jetë një nga projektet më të veçanta dhe interesante të Capital T.

