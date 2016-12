21:10, 28 Dhjetor 2016

Mezi prisni të shihni sërish aventurat e Carrie, Miranda, Samantha dhe Charlotte në rrugët e Nju Jorkut? Epo pritja ka marrë fund. “Sex and the City 3” nuk është më vetëm një projekt.

Kjo do të thotë që marrëveshja është arritur edhe me aktoren Sarah Jessica Parket, e cila nuk ishte dakord me të gjithë skenarin, dhe ishte shprehur skeptike për një ribashkim ku personazhet do të shfaqeshin në një dritë më të pjekur. Por rregullim pas rregullimi, produksioni i filmit arriti të marrë firmat e të katër aktoreve Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis dhe Kim Cattrall.

6 vite e gjysëm nga filmi i fundit hapet rruga për “Sex and the City 3”, që duhet të fillojë që verën e ardhshme, me episodin e ri “Divorce”.

