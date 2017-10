21:50, 11 Tetor 2017

Albert Sermaxhaj kandidat i Nismas për Kryetar të Kamenicës, ka thënë se në programin e tyre për zhvillimin e kësaj komune prioritet është siguria në shkolla fillore e po ashtu edhe në të mesme.

Sermaxhaj në Magazina Lokale ka potencuar po ashtu se në planin e Nismas për Kamenicën, qëndron dhe projekti për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale, transmeton Klan Kosova.

”Programi i nisma ka për qëllim ndryshimin e qasjes në administratën e përgjithshme sigurinë në shkolla fillore dhe të mesme stimulimin e bujqve investimin në infrastrukturë”.

”Kemi në plan përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale në vend”.

”Do bëjmë të mundur që të sjellim investitorë të huaj në Kamenicë”.

”Me këtë program ne si Nismë do iu ofrojmë qytetarëve mbështetje në mënyrë të barabartë”.

”Programi ynë politik brenda qeverisjes katërvjecare do të punojë në ndryshimin e gjendjes në të cilëm po gjejmë”.

”Në arsim do sigurojmë transportin për të gjithë nxënësit. Në shëndetësi të gjithë pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, do ofrojmë shërbimin shëndetësor nga shtëpitë e tyre”, transmeton Klan Kosova.

