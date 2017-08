20:30, 17 Gusht 2017

Banorët e Hadës dhe Shipitullës protestuan sot përsëri kundër gërmimeve të KEK-ut afër shtëpive të tyre.

Ata thonë se pa u plotësuar kërkesat e tyre për një shpronësim të dinjitetshëm nuk do të largohen. Bile, ata mohuan deklaratat e drejtorit të kësaj korporate, i cili tha se deri me tani janë arritur shumica e marrëveshjeve me banorët për shpronësim.

Kronikë nga Dafina Jegeni.

