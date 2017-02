12:30, 13 Shkurt 2017

Secilin vit, një numër i madh i serialeve televizive me pak episoda publikohen e shfaqen nëpër botë.

Mes tyre, janë disa seriale shumë të mira që ia vlejnë të shihen por që ndonjëherë me dashje ose pa dashje mund t’i humbasim ato, në mesin e shumë ofertave që kemi para vetes, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë shihni disa prej këtyre serialeve që janë të shkurtra, por që ia vlen t’i shihni.

Our Zoo

In the Flesh

The Witness for the Prosecution

The Lost Honour of Christopher Jefferies

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

Hit & Miss

Roots

My Mother and Other Strangers

The Secret

River

Doctor Foster

Rillington Place

Thirteen

The Living and the Dead

Interesante