19:34, 9 Gusht 2017

Tenistja Serena Williams po përballet me reagime negative pasi që ka thënë se lindja e fëmijës do ta bëjë atë “grua të vërtetë”, në një intervistë të fundit për fëmijën e saj me të fejuarin, Alexis Ohanian.

“Kam shumë respekt për shumë gra”, tha ajo për Herald Sun’s Stellar.

“Jam gati për t’u bërë grua e vërtetë tani, e dini? Do të jetë diçka mbresëlënëëse nëpër të cilën do të kaloj”, tha Williams.

Por Williams u kritikua shpejtë për këtë koment, e që disa e quajtën “pa tru”.

Disa fansa në rrjete sociale u ankuan për këto komente të tenistes legjendare duke e quajtur si të keq-formuluar apo edhe të pamenduar.

