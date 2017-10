18:12, 29 Tetor 2017

Shteti serb ka formuar një grup punues anëtarët e së cilit do të merren me çështjen që kanë të bëjnë me dialogun më Kosovën, njofton Klan Kosova.

Sesioni i parë i këtij grupi fillon punën të hënën, ka njoftuar kryetari i këtij grupi dhe drejtori i Zyrës për Kosovën, Marko Gjuriq, për televizionin serb.

Detyra e këtij grupi është që t’u japë mbështetje organeve të shtetit serb që merren zyrtarisht me dialogun me Kosovën dhe më pas monitoron aktivitet dhe marrëveshjet që dalin nga procesi i bisedimeve.

Sipas raporteve të mediave, grupi ka 13 anëtarë ku përfshihen përfaqësues të të gjitha departamenteve dhe organeve shtetërore relevante , të shoqërisë civile dhe sipas nevojës grupit i bashkohen edhe anëtarë të tjerë nga sfera të ndryshme.

klankosova.tv