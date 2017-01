9:32, 10 Janar 2017

Bajram Gecaj, këshilltar i kryeministrit, Isa Mustafa, dhe zëvendësministër në qeverinë e tij, ka shkruar në Facebook se politika serbe s’po mund të harrojë logjikën e Sllobodan Millosheviqit, i njohur ndryshe si Kasapi i Ballkanit, njofton Klan Kosova.

“Retorikën, por edhe konceptet e kasapit të Ballkanit, duket se strukturat e tanishme të shtetit të Serbisë e kanë vështirë t’i harrojnë. Sipas kësaj qasje, shqiptarët janë terroristë të cilët duhet nënshtruar, dëbuar ose vrarë”, ka shkruar Gecaj.

“Se është kështu, këtë po e vërtetojnë këtyre ditëve shumë nga zyrtarët e Beogradit, duke përfshirë edhe trashëgimtarin e denjë të kësaj mendësie, Ministrin e tyre të Punëve të Jashtme, Ivica Daçiq. Dëshira, sa e shpluar aq e papërmbajtur, t’i shohin shqiptarët të tillë, duket se ua mjegullon mendjen këtyre në vazhdimësi”.

Gecaj, shkruan se nuk do të çuditej nëse Serbia do të përgatiste një sulm terrorist në ndonjë nga ambasadat e saj, vetëm e vetëm që më pas t’ua hedhë fajin shqiptarëve.

“Këtë herë Daçiq paska parashikuar, në stilin që do ta xhelozonte edhe Nostradamusi, se shqiptarët kosovarë po përgatitkan sulm në ndonjërin nga misionet e tyre diplomatike apo konsullore. Nuk do të ishte fare befasuese nëse shteti i Serbisë do të organizonte ndonjë sulm të tillë vetë, për t’i fajësuar më pas shqiptarët kosovarë, zanat i vjetër ky i shtetit serb”.

“Se Serbia ka përvojë të tillë, tanimë e kanë pranuar edhe vetë zyrtarët e këtij shteti, kur kanë deklaruar se sulmi në kafeterinë ‘Panda’ të qytetit të Pejës, gjatë kohës së luftës, ishte organizuar nga vetë strukturat e tyre shtetërore kriminale”.

“Për më shumë, që të mos mbes mbrapa në krejt këtë qasje të ringjallur të shtetit serb, Millorad Dodik haptas shpalosi ambicien për bashkimin e veriut të Kosovës shtetit serb. Atëherë pyetja lind kush në Ballkan po përgatitet për terrorizëm?”.

