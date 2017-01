8:28, 5 Janar 2017

Kryetari i Mitrovicës së veriut, Goran Rakiq, ka ripërsëritur se muri i ngritur në pjesën veriore të qytetit, me të cilën qeveris ai, nuk do të rrënohet, ashtu siç ka vendosur Prishtina, por muri do të shkurtohet dhe do të ridizajnohet për amfiteatër, “ashtu siç janë pajtuar të gjitha palët”.

Por, Rakiq zotohet se nëse Prishtina ndërmerr vendime të njëanshme (rrënimi i murit), atëherë edhe veriorët do të marrin vendim të njëanshëm, që nënkupton largimin e rrethrrotullimit te ura e Ibrit.

“Prishtina dëshiron të devijojë vëmendjen nga problemet e tyre. Qeveria e Kosovës nuk është e qëndrueshme, në Kosovë shkalla e papunësisë është 60 për qind, si dhe atje janë afër zgjedhjet e parakohshme.

Prishtina është duke marrë vendime joracionale dhe zgjidhje të tilla për murin në afërsi të urës mbi lumin Ibër, vetëm që ta devijojë vëmendjen nga problemet që kanë. Muri është përdorur për qëllime ditore politike të politikanëve shqiptarë, të cilët dëshirojnë që të kënaqin publikun e tyre dhe të devijojnë vëmendjen nga angazhimet e papërmbushura mbi formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe”, ka thënë Rakiq.

Rakiq sqaron se ndonëse afati për hapjen e urës është më 20 janar, punët në ndërtimin e rrethrrotullimit në rrugën “Mbreti Petar” janë ndalur, sepse siç thotë Rakiq, “Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor e Kosovës fillimisht ka marrë vendimin për rrënimin e murit, ndërsa kur ka filluar shkurtimi i murit ka marrë vendim për ndërprerjen e të gjitha punëve rreth murit”.

Ai shprehet kategorik se ura mbi lumin Ibër nuk do të hapet para se të përfundojë ndërtimi i zonës së këmbësorëve në rrugën “Mbreti Petar” dhe derisa nuk krijohen kushte të sigurisë.

Shkrimin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Gazetës Zëri.

