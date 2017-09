23:36, 28 Shtator 2017

Nuk është më sekret që Lady Gaga ka pasur një visht shumë të vështirë. Në fillim të këtij muëjai këngëtarja anulloi koncertet në Evropën në turin e sah Joanne World Tour.

Njoftimi erdhi vetëm disa dita pasi ajo ndau lajmin me fansat e saj në Twitter se vuante nga fibromyalgia, që të shkakton dhimbje të trup.

Por ajo nuk ka qenë e vetme në luftën e saj. 31-vjeçarja me anë të një postimi në Instgram ka falenderuar yllin e popit Beyonce për mbështejen që i ka dhënë.

Ajo ka publikuar një foto me buqetë me trëndafila me mbishkrimin: ”Shumë falemiderit B. Më mungon. Ishte kaq shumë e sjelleshme nga ana jote.”

Por jo vetëm kaq, Beyonce i ka dërguar edhe një bluze, shkruan Ora, transmeton Klan Kosova.

