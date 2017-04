12:00, 7 Prill 2017

Deputeti nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Rexhep Selimi ka thënë se presidenti Hashim Thaçipasi nuk e mbajti premtimin për ushtrinë duhet ta mbajë atë për dorëheqje.

“Pasi qe Thaci nuk e mbajti premtimin per ushtrine, u terhoq, le ta mbaje sepaku premtimin tjeter, premtimin per doreheqje. Duke e ditur se ky njeri nuk mbane fjale, e dijme se do te beje gjithcka qe te mos e mbaje edhe premtimin per doreheqje. Priteni tash kur te thote se nuk ka premtuar doreheqjen! “, ka shkruar ai në Facebook.

Ky reagim i Selimit erdhi pasiqë Thaçi i ka dërguar letër Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës për tërheqjen e propozimit të tij për themelimin e ushtrisë përmes ligjit, njofton klan kosova

