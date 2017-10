14:12, 19 Tetor 2017

Kandidati për Kryetar të Komunës së Prishtinës nga radhët e AKR-së, Selim Pacolli është zotuar se nëse ai arrin të zgjidhet kryetar i kësaj komune ai nuk do të marrë beneficionet që i takojnë me këtë pozitë publike.

“Në vend se të marr rrogën nga komuna, ato të holla do t’i investoj në qendrën e inovacionit. Do të jenë investim për rininë – ardhmërinë tonë. Me punën time unë kam arritur të krijojë vlerë dhe dobi për veten, familjen time por qindra e mijëra njerëz që punojnë për kompanitë të cilat unë i menaxhoj, prandaj nuk kam nevojë të marrë paratë e taksapaguesve kosovarë për vete” ka deklaruar kandidati i AKR-së.

Selim Pacolli tashmë ka prezantuar planin dhe vizionin e tij për Prishtinën deri në vitin 2020, në të cilin parashihet zhvendosja e Universitetit të Prishtinës në periferi të qytetit, ndërtimi i qendrës më të madhe koncertale – kushtuar artistëve prishtinas, një universitet prej 200 mijë metra katrorë, një stadium të ri i cili plotëson gjitha standardet ndërkombëtare, si dhe 6,000 vende të reja parkimi në Prishtinë.

