14:25, 9 Gusht 2017

Një grup i ligjvënësve iranianë u janë nënshtruar kritikave të ashpra, për atë që duket se ishte dëshirë e madhe e tyre për të bërë fotografi selfie me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, e cila ishte për një vizitë të nivelit të lartë në Teheran.

Mogherini ishte në mesin e dhjetëra zyrtarëve të jashtëm të pranishëm në inaugurimin e presidentit të Iranit, Hassan Rohani, në mandatin e tij të dytë presidencial, më 5 gusht. Rrjedhimisht, prania e kësaj politikaneje italiane nuk kaloi pa u shënuar, transmeton Klan Kosova.

Në fotografi është parë zonja Mogherini e rrethuar nga ligjvënësit me telefona mobilë, të tubuar aty për të bërë selfie me të, me ç’rast disa shihen duke lëvizur për të hyrë në kuadër, ndërsa të tjerët duke ia bërë me dorë zonjës Mogherini.

Por, këto fotografi janë kritikuar në shtypin e Iranit dhe në mediat sociale, shkruan REL, transmeton Klan Kosova.

https://twitter.com/Hassanvand/status/894151603632123904/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evropaelire.org%2Fa%2Ffederica-mogherini-iran-selfie-%2F28665341.html

Interesante