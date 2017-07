8:12, 24 Korrik 2017

Selena Gomez mbrëmë festoi ditëlindjen e saj të 25-të e rrethuar nga miqtë e saj më të ngushtë.

Por, padyshim se kjo ditë nuk do të ishte e kompletuar pa kaluar pak kohë edhe me të dashurin e saj, këngëtarin The Weeknd, transmeton Klan Kosova.

25-vjeçarja dhe i dashuri i saj i cili sapo është kthyer nga Parisi ku performoi në Lollapalooza, kanë ngrënë një drekë së bashku para se Selena të festonte natën me miqtë.

Ajo më vonë, falënderoi të gjithë ata që i dërguan mesazhe urimi.

