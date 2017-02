14:11, 25 Shkurt 2017

Janarin e këtij viti e filluan lidhjen, që bëri shumë zhurmë.

E që nga fillimi i lidhjes Selena Gomez e The Weekend nuk po kalojnë kohë larg njëri tjetrit.

Selena Gomez ka fluturuar për në Holandë vetëm që të qëndroj me tashmë të dashurin e saj.

The Weekend ka performuar në Amsterdam si pjesë e turneut të tij Starboy: Legend of the Fall

Shpresojmë që gjithmonë t’i shohim së bashku e të lumtur.

Interesante