Selena Gomez dhe The Weeknd po e mbështesin njëri-tjetrin në çdo gjë!

Vetëm disa ditë pasi këngëtarja zbuloi se bëri mikja e saj më e mirë ia dhuroi veshkën për shkak të betejës së saj me sëmundjen Lupus, 25-vjeçarja shkoi për ta mbështetur të dashurin e saj në koncertin e tij të shtunën mbrëma, në Filadelfia, transmeton Klan Kosova.

Selena u takua me shumë fansa derisa ishte duke e shijuar koncertin nga publiku, dhe dukej shumë krenare.

📹 | Selena dancing to I Feel It Coming at The Weeknd's concert pic.twitter.com/RGxo1rYO43

— Selena Gomez Source (@GomezSourceMP4) September 17, 2017