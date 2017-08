18:49, 9 Gusht 2017

Selena Gomez do të luajë në filmin e ardhshëm të regjisorit legjendar, Woody Allen.

Pop ylli që ka luajtur në filma si “Spring Breakers”, “The Fundamentals Of Caring” dhe “In Dubious Battle”, do të luajë përkrah Elle Fanning dhe Timothee Chalamet në projektin ende të patitulluar.

Detaje të tjera për filmin ende të pazbuluara, përfshirë këtu edhe tregimin dhe personazhet.

Sidoqoftë, dihet që filmi do të realizohet nga Amazon Studios me të cilët Allen ka punuar në filmin e tij të fundit “Café Society”, thekson The Hollyëood Reporter.

