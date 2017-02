10:30, 3 Shkurt 2017

Selena Gomez nuk është shtatzënë me The Weeknd.

Këtë e kanë bërë të ditur disa burime të afërta me Gomez, duke thënë se thashethemet e fundit se Gomez është shtatzënë, asaj i janë dukur qesharake.

“Nuk është se ajo nuk do të ketë një familje, ajo e di se The Weeknd do të jetë baba i mrekullushëm, por akoma është herët që ajo të mendojë për këtë. Ata janë një çift i ri”, ka thënë një nga këto burime, trtansmeton Klan Kosova.

Sipas tyre, Selana dhe The Weeknd janë duke kaluar shumë kohë të mirë bashkë, dhe duke shijuar çdo moment të lidhjes së tyre.

Së fundmi, ata ishin së bashku edhe në Venecia të Italisë derisa duket se ata kanë plane edhe për festën e të dashuruarve, Shën Valentinin.

Interesante