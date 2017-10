21:30, 31 Tetor 2017

Selena Gomez është parë të jetë shumë e lumtur, pas lajmit që mori dhenë se ajo është ndarë nga The Weeknd.

Këngëtarja 25 vjeçare është parë shumë e buzëqeshur teksa po shijonte një shëtitje me biçikletë me mikën e saj, e që po e dokumente me një video në Instagram ku lehtësisht mund të dëgjohej edhe kënga e saj më e re “Wolves”.

Poashtu në video është parë edhe një moment, kur këngëtarja e njohur kalon pranë një shkolle, më saktësisht fushës së basketbollit të një shkolle, ku shumë fansa të saj vrapojnë për ta përshëndetur.

Madje këngëtarja nuk përton të bëjë edhe “selfie” me ta, transmeton Klan Kosova.

Në të njejtën ditë, shumë burime të afërta me këngëtaren e kanë konfirmuar për revistën “People” se Gomez dhe The Weeknd i kanë dhënë fund lidhjes së tyre 10 muajshe.

“Ishte shumë e vështirë për ta, ai ishte vazhdimisht në turne, derisa ajo po xhironte në Neë York. Nuk ishte diçka e lehtë për ta, tashmë lidhja e tyre ka marrë fund. Po rata janë akoma në kontakt”, ka thënë një burim i afërt me të dy.

The Weeknd dhe Gomez janë lidhur në muajin janar, kur të dy ishin parë duke u puthur, në një darkë romantike.

Pas disa daljeve të ngjashme, që shpesh herë u kapën nga paparacët, çifti e bëri publike lidhjen e tyre në Met Gala.

Këngëtarja paraprakisht ishte e lidhur me yllin e muzikës pop, Justin Bieber, me të cilin ishte në lidhje me shkëputje nga viti 2011 deri në vitin 2015.

