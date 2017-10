20:39, 29 Tetor 2017

Selena Gomez dhe Justin Bieber janë kapur së bashku në mëngjesin e së dielës, dhe tashmë një foto e ish-çifti po qarkullon në internet, transmeton Klan Kosova.

Të dy u panë duke pirë kafe në Westlake Village, California.

Kjo nuk është hera e parë që Selena dhe Justin dolën së bashku. Ai u pa që mbërriti në shtëpinë e saj javën e kaluar.

Me sa duket, Selena dhe i dashuri i saj The Weeknd kanë një lidhje të fortë, dhe ai “është plotësisht i vetëdijshëm” se ajo del me Justin kohëve të fundit.

