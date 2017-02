14:20, 4 Shkurt 2017

Jeta nuk është gjithmonë e ëmbël.

Nganjëherë, mund të ndjeheni sikurse e tërë bota është duke rënkuar mbi ju, por kur shikojmë rreth nesh njerëz që vazhdojnë të jetojnë një jetë të mrekullueshme dhe të lumtur, atëherë gjithmonë parashtrohet një pyetje se si ia arrijnë këta persona pavarësisht stresit dhe problemeve në jetën e perditshme, se si është e mundur që këta persona mund të qeshin kaq lirshëm pavarësisht problemeve që jeta mund të sjellë.

Andaj duke i marrë parasysh këta faktorë, zgjidhja e duhur është që këta persona punojnë shumë per veten e tyre, andaj është radha juaj të jeni një ndër këta persona.

Mirëpo çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të jemi të lumtur ?

Ja disa këshilla të cilat mund t’ju ndihmojnë që të jeni të lumtur dhe të jeni pjesë e njerëzve që e jetojnë jetën të lumtur.

Të duash do të thotë të pranosh. Të duash vetveten tuaj do të thotë që ta pranosh që ju nuk jeni perfekt, por prapa jo perfeksionizmit duhet të qëndroj një guxim i furishem që do të ju mundësoj të zbuloni rrugë të ndryshme se si ta përmisoni jetën tuaj dhe të këndelleni pas gabimeve tuaja.

Të jesh i/e lumtur do të thotë edhe kënaqesi. Kur jeni të lumtur me punën qe keni, mënyren se si dukeni, me familjen tuaj, me shoqërinë tuaj, vendi në të cilin jetoni , veturen që ju e posedoni dhe të gjitha ato gjëra të cilat ju i posedoni, mund ta kuptoni përgjigjijen e pyetjes: Si të jeni i/e lumtur?

Kur zbulojmë një fillim të ri, ai fillim mund të na dergojë gradualisht diku tjetër ose për të bërë diçka tjetër. Mirëpo nëse vazhdoni t’i përgjigjeni jetës se ajo nuk ka bërë asgjë të mirë për ju, atëhere ju kurrë nuk do të mund ta gjeni lumturin.

Është e vertëtë që jeta është të gjeturit gabimet dhe të mirat, të provuarit dhe të rënit, të fituarit dhe të humburit.

Çdo herë kur bëni përpjekje në mënyrë që ta rregulloni jetën tuaj, qoftë ajo të pastroni dhomën tuaj, të përkujdeseni për dikë të sëmurë, duke rënë nga ndonjë provim dhe provoni përsëri, jeta do t’ju japë notë të merituar duke i llogaritur të gjitha këto. Çdo herë që beni një hap para, ju do të fitoni pikë më shumë.

Të jesh i lumtur nuk do të thotë të ngasësh veturën më të shtrenjtë, ose të shpalleni punëtori më i mirë i muajit etj. Por si mund të jemi të lumtur?

Të gjithë kanë definicionin e tyre se si mund të jeni të lumtur, p.sh: një shkrimtar mund të jetë publikimi i një libri. Është shumë e thjeshtë lumturia nuk është të kesh të gjitha gjërat e bukura në jetë, lumturia është ajo kur ju bëni diçka dhe bëni të pamundurën që të arrini suksesin tuaj.

