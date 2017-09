16:46, 4 Shtator 2017

Pas takimit i cili u mbajt me përfaqësues nga Lidhja Demokratike, Vetëvendosje dhe Alternativa, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Sejdiu ka thënë se u dakorduan që të vazhdojnë me punët në ndërtimin e një platforme të Qeverisë, njofton Klan Kosova.

“U dakorduam që të vazhdojmë me punët në ndërtimin e një platforme të qeverisë. Lajmi i mirë është që sot kemi filluar në mënyrë intensive ta bëjmë këtë. Jemi të gatshëm që të ecim përpara në këtë drejtim”.

“Nesër kemi takimin e radhës dhe do të dakordohemi mbi temat për zhvillimin e Republikës së Kosovës. Të ecim përpara me një agjend që bën jetën qytetarit më të dinjitetshme. Një qeveri me platformë dhe program”.

“Mendoj që të gjithë, edhe Pacolli dhe të tjerët do të duhej të na bashkëngjiteshin që jenë pjesë e këtij udhëtimi”.

“Tashmë është e qartë që një kohë, me LDK kemi një diskutim rreth një qeverie shqiptare, prej 61 deputetë shqiptarë, kjo është një nisje e mirë”.

“Jo vetëm LDK, por edhe AKR e Nismës i bëjmë thirrje që të na bashkëngjitet. Ne do të jemi shpejt gati me një plaftormë qeverisëse. Ne do të jemi në gjendje të formojmë qeverinë shumë shpejt”.

