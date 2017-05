17:55, 15 Maj 2017

Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Korab Sejdiu, ka thënë se AKR në zgjedhjet e 11 qershorit edhe si e vetme s’do ta ketë problem ta kalojë pragun zgjedhor, “madje kjo s’është as pyetje, por nëse disponimi qytetar ekziston që ne të shkojmë në zgjedhje me koalicion parazgjedhor, atëherë mund të vendosim edhe për koalicion”.

Siç ka thënë ai në Info Magazine të Klan Kosovës, bisedimet më intensive i kanë pasur me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës.

“Jemi të përgatitur për të shkuar vet në zgjedhje, por po bisedojmë edhe me partitë të tjera dhe besoj se deri nesër do të vendosim – të shkojmë vet, apo në bashkërendim me të tjerë”, ka thënë Sejdiu, njofton Klan Kosova.

“Bisedime kemi pasur me shumë veta, por së fundmi kemi biseduar me dy parti më intensivisht – Lëvizjen Vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Me Vetëvendosjen duhet të shohim se a na përputhet programi ekonomik, pasi në sektorë të tjerë s’kemi probleme”.

“Jemi duke punuar që dy vjet për këtë ditë – ndaj shpalljen e zgjedhjeve e kemi pritur me padurim. Sipas sondazheve dhe asaj që po reflekton po shohim se më në fund qytetarët kanë për kënd të votojnë dhe AKR-ja po shihet si shpresë për Kosovën”.

klankosova.tv