20:33, 6 Nëntor 2017

Në cilësinë e ish -nënkryetarit të Prishtinës Dardan Sejdiu, akuzoi për shpifje Arban Abrashin.

Ky bëri me dije se kandidati i LDK-së për kryetar Prishtine, do të përballet me padi nga kompania Iveko, njofton Klan Kosova.

Kjo për shkak të deklaratave se autobusët e sjellur nuk janë të rinjë.

Kronikë e zgjeruar nga gazetarja Iliri Pireva.

Interesante